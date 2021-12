Comissão faz reunião de balanço dos Jogos Escolares Brasileiros

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados faz nesta quinta-feira (9) um balanço dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). A reunião foi solicitada pelo deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE). Os JEB’s 2021 foram realizados em outubro deste ano no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

O parlamentar pretende analisar a competição com relação a questão, como: instalações das arenas, acomodações, mobilidade urbana, restrições sanitárias, presença de público, descoberta de novos talentos e seletivas para os Jogos Sul-Americanos Escolares.

“Estamos seguros de que esse evento foi um marco na promoção da integração social, desenvolvendo o exercício de cidadania entre estudantes de 12 a 14 anos, e de grande importância para a progressão do esporte brasileiro”, afirmou.

Foram convidados para a discussão, entre outros:

- o presidente da Federação Maranhense do Desporto Escolar, Hamilton de Moura Ferro Junior;

- o diretor de Esportes da Secretaria de Esportes do Governo do Estado do Paraná, Cristiano Barros Homem d'El Rei;

- o técnico da dupla Amazonense de Vôlei de Praia, Harlei Barroncas; e

- o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, Antônio Hora Filho.

Confira a lista completa de convidados.

A reunião será realizada às 10 horas, no plenário 4. O público pode acompanhar o evento ao vivo e participar do debate por meio do portal e-Democracia.