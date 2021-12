Comissão debate desafios e oportunidades para abertura da economia brasileira

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (8) os desafios e as oportunidades para a abertura da economia brasileira. O debate atende a requerimento dos deputados Otto Alencar Filho (PSD-BA) e Marco Bertaiolli (PSD-SP).

Os parlamentares destacam que a economia brasileira é considerada uma das mais “fechadas” do mundo. Eles citam que pesquisa recente do Banco Mundial, envolvendo 188 nações de todo o mundo, mostrou que nossa economia só é mais “aberta“ ao exterior que as da Nigéria e do Sudão.

No documento em que pedem a realização do debate, os parlamentares argumentam que a razão principal dessa letargia deve-se a políticas públicas inadequadas, marcadamente protecionistas. “De fato, os níveis de proteção tarifária, e também “não tarifária” das atividades produtivas nacionais, especialmente a indústria de transformação e em parte o setor de serviços, estão entre os mais elevados do mundo”, afirmam.

Foram convidados:

- o economista Armando Castelar Pinheiro;

- o economista Jorge Arbache; e

- o assessor técnico do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e de Investimentos (IBCI), Celso Henrique Cadete de Figueiredo.

A audiência pública será realizada às 16 horas, no plenário 5. O público poderá acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.