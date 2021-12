Tenente Portela registra quatro casos ativos do novo coronavírus

De acordo com o boletim epidemiológico da terça-feira (7/12), quatro moradores de Tenente Portela são considerados casos ativos do novo coronavírus. No momento, dez pessoas esperam o resultado de exames laboratoriais.

O município registra, desde o início da pandemia, 1.858 diagnósticos positivos da doença, dos quais, 1.818 pacientes estão curados e 36 perderam a vida. A morte mais recente provocada pela Covid-19 foi comunicada na segunda quinzena de setembro.

Nenhum residente em Tenente Portela está internado no Hospital Santo Antônio (HSA) em decorrência do novo coronavírus.

