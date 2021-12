Comissão debate qualidade da telefonia móvel na região Norte

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (8) sobre a qualidade de serviços de telefonia celular na região Norte. O debate será realizado às 17 horas, em local a ser definido.

O deputado Delegado Pablo (PSL-AM), um dos autores do pedido de audiência, disse que a competitividade entre as operadoras de celular no interior do Amazonas ainda é baixa, tornando a comunicação com a população extremamente precária.

"A dificuldade de acesso às regiões torna a comunicação essencial para que a população não só do Amazonas, mas de outros estados da região Norte como Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, não sofram com situações precárias relacionadas à ajuda humanitária", disse o deputado.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência: