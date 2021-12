Projeto transfere R$ 5 milhões para pagar sentenças contra hospital de Porto Alegre

Recursos serão usados em aquisições de pequeno valor - (Foto: Divulgação/Agência de Notícias do Paraná)

O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 32/21, do Poder Executivo, abre crédito especial de R$ 5 milhões para pagar despesas com sentenças judiciais contra o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Os gastos se referem a requisições de pequeno valor (RPVs), de até 60 salários mínimos ou cerca de R$ 70 mil.

A dotação será transferida a partir do cancelamento de recursos sob supervisão do Ministério da Economia.

A proposta deve ser analisada pela Comissão Mista de Orçamento antes de seguir para votação do Plenário do Congresso.