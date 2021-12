Comissão discute desafios da cadeira produtiva do leite

Segundo o IBGE, o Brasil produziu 34,8 bilhões de litros de leite em 2019 - (Foto: Divulgação/Governo do Espírito Santo)

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados debate nesta quinta-feira (9) os desafios da cadeia produtiva do leite. A audiência pública atende a requerimento apresentado pelo deputado Zé Neto (PT-BA).

“Em 2019, segundo dados da Pesquisa da Pecuária Municipal, publicada pelo IBGE, foram produzidos 34,8 bilhões de litros de leite em 5.513 municípios produtores, gerando R$ 43,1 bilhões de valor bruto da produção”, afirma o parlamentar. Ele cita ainda o Censo Agropecuário, também do IBGE, que aponta que em 2017 foram registrados 1,176 milhão de estabelecimentos agropecuários que produziram leite.

“As dificuldades da atividade estão associadas aos preços baixos ao produtor de leite, que muitas vezes não repõem os custos, à elevação dos preços de insumos, ao leite informal, à concorrência com produtos importados subsidiados, à falta de inserção em mercados externos, à redução do número de produtores, à necessidade de ganhos de escala e tecnológicos e ao estabelecimento de política estável de apoio governamental”, destaca.

Foram convidados representantes dos ministérios da Economia e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e Derivados; do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Leite do Estado da Bahia; e da Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite).

Veja a lista de convidados.

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 5. O público poderá acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.