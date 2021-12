Cancelado debate sobre patrocínio estatal ao esporte

Objetivo era debater os critérios para o patrocínio estatal ao esporte - (Foto: Divulgação/Agência de Notícias do Paraná)

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta terça-feira (7) para discutir o patrocínio estatal ao esporte.

Para os deputados Felipe Carreras (PSB-PE) e Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), que propuseram a realização da audiência, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal exercem papel fundamental na promoção do esporte no país por meio de seus patrocínios, mas eles entendem que devem ser debatidos "quais os critérios, quais modalidades, e se esses patrocínios vêm atendendo em sua plenitude a finalidade social".

Ainda não foi marcada nova data para o debate.