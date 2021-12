Estado inicia recuperação da ERS-305 e ERS-307, na região Noroeste

Mais duas estradas da região Noroeste começaram a receber melhorias. O Governo do Estado iniciou na última semana a recuperação da ERS-305, entre Tuparendi e Horizontina, e da ERS-307, entre Santa Rosa e São Paulo das Missões. Previstos no Plano de Obras 2021-2022, os trabalhos são executados pelo Daer, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes.

As frentes de serviço realizarão as atividades em 80 quilômetros, com foco nos trechos em condições críticas. As ações deverão ser finalizadas ainda este mês. Segundo o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, foram destinados R$ 8,6 milhões para a renovação das condições dessas duas rodovias, utilizadas como rotas para o escoamento de produtos e implementos agrícolas.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explicou que as intervenções preveem eliminação das irregularidades nos pontos críticos e a aplicação do microrrevestimento asfáltico. Na sequência, os trabalhos serão concluídos com a sinalização. Confira os trechos que já foram recuperados na região Noroeste com recursos do Plano de Obras 2021-2022:

– ERS-342, entre Horizontina e Três de Maio;

– ERS-155, de Santo Augusto ao entroncamento com a BRS-468;

– ERS-207, de Humaitá ao entroncamento com a BRS-468;

– ERS-218, de Santo Ângelo a Catuípe.

