Comissão do Esporte entrega prêmios do 4º Concurso de Artigos Científicos

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados entregou, nesta segunda-feira (6), os prêmios do 4º Concurso de Artigos Científicos. Neste ano, a premiação foi dividida em três categorias: Esporte Educacional e Inclusão Social; Esporte de Rendimento e Indústria do Esporte; e Políticas Públicas do Esporte.

O ex-secretário nacional de Esportes de Alto Rendimento, Emanuel Rego, destacou a importância desses estudos para os gestores esportivos.

“Quando a gente fala de artigos científicos, são estudos importantes. É importante para a gente, que está ou na esfera legislativa ou executiva, analisar o que se passa por fora do esporte, quais são as visões que o gestor não consegue ver”, afirmou.

O autor do trabalho “Corpos Trans no Esporte”, Rafael Garcia, que ficou em primeiro lugar na categoria Esporte Educacional e Inclusão Social, destacou a importância da iniciativa para discutir temas relevantes para a sociedade.

“É uma discussão que precisa ser ampliada para que nós possamos tirar uma certa estigmatização sobre o tema”, disse.

O deputado Luiz Ovando (PSL-MS) coordenou a entrega virtual dos prêmios e destacou a importância do concurso para aproximar as ideias dos pesquisadores com o trabalho parlamentar.

“É fundamental entendermos essa interação da Casa com a população. Eu tenho sempre dito que a Câmara dos Deputados é local de excelência de trabalho, principalmente da assessoria técnica dessa Casa”, disse.

Os dez trabalhos premiados estarão disponíveis na revista eletrônica do programa de pós-graduação da Câmara dos Deputados, E-Legis.