Escolas técnicas agrícolas da rede estadual recebem camionetes, caminhões-baú e aparelhos de GPS

Vinte e cinco escolas técnicas agrícolas e duas de agronegócio da rede estadual receberam do governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), 29 camionetes diesel tração nas quatro rodas (4x4), nove caminhões-baú de 2,5 toneladas e oito pares de navegadores GPS. A soma desse investimento é de R$ 7,2 milhões. O governador Eduardo Leite participou da entrega das chaves na tarde desta segunda-feira (6/12), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

O investimento total das entregas, que começaram no início de 2021, é de R$ 30 milhões e vai beneficiar mais de 5 mil estudantes. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar da bancada gaúcha da Câmara dos Deputados, coordenada pelo deputado federal Giovani Cherini e composta por 31 deputados e três senadores.

"Hoje o Estado do Rio Grande do Sul tem uma nova realidade, com capacidade de investimento a partir de recursos próprios, já ultrapassando R$ 4 bilhões aplicados em diferentes áreas. Mesmo assim, tem sido fundamental a parceria com a bancada federal gaúcha. Por meio do bom diálogo, os investimentos foram programados de forma cooperada ao longo dos anos difíceis, porque trabalhamos para um mesmo povo, para o cidadão gaúcho. Esse é mais um exemplo dessa parceria, com essa entrega para a educação profissional em uma área tão importante para a nossa economia e para a qual o nosso Estado é tão vocacionado, que é a área agrícola”, ressaltou Leite.

A partir dos novos equipamentos, as escolas poderão executar e monitorar todas as etapas de produção agropecuária, bem como realizar o acompanhamento e o planejamento de toda cadeia produtiva dos produtos. Como a mobilidade no meio rural é reduzida, tanto de pessoas como de produção, os novos veículos irão auxiliar e potencializar o transporte de sementes, reguladores de solo e demais itens.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, lembrou que o investimento se soma ao trabalho que vem sendo feito no ensino técnico no Estado, apostando em cursos com aderência econômica e que atendem às necessidades das regiões. "Sabemos que a educação é a mola propulsora da modernidade e do desenvolvimento social e sabemos também da força que o campo tem na economia gaúcha. Por isso a importância dessa entrega para as escolas técnicas agrícolas. É mais um investimento na educação técnica profissionalizante, em que o Estado já é um modelo", afirmou.

Novos veículos irão auxiliar no transporte de sementes e insumos para o solo e demais da produção no campo - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

Os veículos também serão utilizados na busca ativa dos estudantes, nas visitas técnicas agrícolas, na divulgação de cursos em meio rural, nas viagens administrativas e nas demais demandas internas escolares que necessitam dos veículos com tração 4x4.

"Queremos multiplicar ideias e levantar a autoestima das nossas escolas. É uma ação coletiva em que todos ganham", disse o deputado Cherini, coordenador da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados.

Energia solar

Dentro do processo de entrega de insumos e investimentos em 25 escolas técnicas agrícolas e duas de agronegócio da rede estadual, 15 instituições de ensino já foram beneficiadas com a instalação de painéis solares geradores de energia elétrica. Foram colocadas 34 placas em cada uma, com 35 usinas, em um investimento de R$ 1,8 milhão.

Dessas 15 que já receberam a instalação, 11 estão com o sistema em pleno funcionamento e homologado nas concessionárias de energia.