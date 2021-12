Coronel Bicaco: Vereador questiona e empresário promete abrir empreendimento em 2022

Na primeira sessão ordinária do Poder Legislativo no mês de novembro, o vereador Elson Bueno Martins (PDT) indagou porque a Celeiro Peças e Gás ainda não havia aberto suas portas. Na ocasião, ele afirmou que o prédio – situado às margens da ERS 317 na saída para Redentora – estava ocioso, sendo tomado pelo matagal e servindo de local para proliferação de insetos.

Na segunda-feira (22/11), o proprietário da Celeiro Peças e Gás se reuniu com os vereadores de Coronel Bicaco e explicou os atuais motivos que impedem a inauguração do estabelecimento comercial.

De acordo com Elson Bueno Martins, no encontro, o empresário destacou a envergadura e os gastos para erguer o empreendimento. — O proprietário explanou que teve problemas na parte burocrática e que a pandemia também atrapalhou — relatou o pedetista.

Durante a reunião, ficou acertado que até meados de abril de 2022 a Celeiro Peças e Gás entrará em funcionamento. — Esse empreendimento vai gerar tributos para o município e ainda poderá criar empregos — complementou Elson Bueno Martins.

