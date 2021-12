Câmara realiza sessão solene para a entrega do Prêmio Transparência e Fiscalização Pública

O ministro Barroso receberá o prêmio pela atuação no combate às fake news envolvendo as urnas eletrônicas - (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados realiza sessão solene nesta terça-feira (7), às 10 horas, para a entrega do Prêmio Transparência e Fiscalização Pública – Edição 2021, promovido pela Mesa Diretora e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

O prêmio é concedido anualmente, há mais de 15 anos, a entidades que se destacam pela inovação e eficiência na transparência da gestão administrativa, patrimonial e financeira dos recursos públicos. A premiação é dividida nas categorias Governo e Sociedade Civil. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle homenageia também, brasileiro ou brasileira já falecido que se destacou no trabalho pela transparência e fiscalização pública.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle recebeu de líderes partidários e de presidentes de comissões, até junho, as indicações de entidades que poderiam concorrer ao prêmio. Parlamentares no exercício do mandato não podem ser indicados.

Agraciados em 2021

Na edição deste ano será agraciado, na categoria governamental, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por sua condução no combate às fake news durante as eleições municipais de 2020.

Na categoria sociedade civil, será premiada a experiência do Observatório Covid-19, coletivo que tem sido importante na divulgação independente de informações baseadas em dados e análises científicas sobre o vírus, auxiliando no combate da pandemia.

A homenagem póstuma será feita ao jornalista Cláudio Weber Abramo, por sua atuação na luta pela transparência da gestão pública, criando, inclusive, a ONG Transparência Brasil.