Administração Municipal de Redentora realiza serviço em diversos pontos do município

A Administração Municipal, por meio das Secretarias Municipais de Obras, Viação e Transporte e Agricultura e Meio Ambiente, está realizando serviços em diversos pontos do interior do Município, inclusive na Terra Indígena do Guarita.

A equipe de profissionais da Secretaria de Obras está fazendo serviços de recuperação da malha rodoviária, com o acompanhamento do Secretário Valni Della Flora e dos Sub Prefeitos dos Distritos onde estão sendo executados os trabalhos.

Além disso, os servidores da Secretaria de Obras também realizam o trabalho de manutenção da iluminação pública da cidade e do interior.

Também estão sendo realizados serviços de manutenção nas redes de água em diversos pontos, conforme a demanda, com o acompanhamento do Secretário Municipal de Agricultura, João Vanderlei de Almeida.

Na cidade estão sendo feitos serviços de construção, melhoria e manutenção em diversos pontos, sendo executados pelas empresas que ganharam os processos licitatórios, e pela equipe responsável pela manutenção dos serviços urbanos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.