Hospital Santo Antônio cancela jantar presencial e realizará Drive Thru

O Hospital Santo Antônio programou a realização de um jantar para o próximo dia 11 de dezembro, no entanto, com as preocupações em relação à chegada variante Ômicron, da Covid-19, optou por cancelar o evento.

Mesmo sem o evento presencial o Hospital Santo Antônio realizará no mesmo dia, 11, um Drive Thru, sistema pegue e leve, onde seguindo todas as medidas de higiene e profilaxia as pessoas terão a possibilidade de retirada do jantar, massas e galetos na frente do HSA entre as 18h30min e às 21h. Fichas ainda então a venda.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.