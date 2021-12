Hospital Santo Antônio de Tenente Portela passa por obras de ampliação e melhorias

O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela está passando por mais um processo de obras e ampliação. As obras cumprem exigências da vigilância sanitária e também para suprir a necessidade da demanda atual da casa de saúde.

Segundo a presidente do Hospital Santo Antônio, Mirna Braucks, essas obras já estavam contratadas e pagas desde o ano de 2019, no entanto, com a chegada pandemia ela precisou ser atrasada e está agora em atividade. As expectações da direção é que as obras de infraestrutura serão entregues no prazo de 45 dias.

Mirna Braucks, em entrevista ao Jornal Província, afirmou que a expectativa era de que essas obras já estivessem prontas, no entanto, a pandemia atrapalhou os planos, o que exigiu inclusive alguns reajustes nos valores, principalmente relacionados a questões de mão-de-obra. Ela disse também que os dados demonstram um avanço da pandemia e há um temor na direção em relação a uma nova parada de obras em virtude da pandemia, no entanto, se as obras não pararem a estrutura estará pronta em 45 dias e depois começa o trabalho de ajustes e instalação no novo espaço.

Duas obras estão ocorrendo de forma simultânea, ambas as vistas da Rua Tapuias, sendo uma na lateral, local onde até pouco tempo atrás funcionava a emergência, onde havia um jardim, com árvores e bancos. A outra fica nos fundos do hospital, seguindo de onde funciona hoje a entrada convencional de emergência e urgência.

A obra na lateral do prédio do hospital terá quatro pisos. No primeiro vai funcionar a ala de urgência e emergência, sendo que a defesa sanitária já exigira uma melhoria dessa estrutura. No local também funcionarão os banheiros, que serão mais amplos, que terão mais conforto paras as pessoas que esperam, muitas vezes, por bastante tempo na entidade. Neste piso também vai funcionar a Imagenologia, espaço também com grande fluxo de pessoas que comparecem ao hospital para realizar os exames de imagem e já há algum tempo o local precisava de ajustes.

No segundo piso vai funcionar a área de consultoria e administrativa da entidade, visto que o local atual já não comporta o quadro com as condições adequadas para os trabalhadores. Como o hospital tem ampliado as alas de atendimento e o número de funcionários tem aumentado, o local atual dedicado para a área administrativa ainda não foi ampliado ao longo dos últimos anos. No segundo piso também vai funcionar a oftalmologia, dado que este espaço também recebe um grande número de visitantes diariamente e necessita de uma ampliação de espaço para prestar um melhor atendimento.

No terceiro andar do novo prédio vai funcionar a pediatria, que hoje funciona na parte redonda do hospital e agora vai retornar para próximo da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal, e ainda ampliação no número de leitos regulares.

Segundo Mirna Braucks a ampliação no número de leitos se mostrou necessária principalmente durante a pandemia, visto que com a necessidade de isolamento de alguns pacientes, acaba que os espaços físicos não são mais regularmente ocupados e o mesmo número de pacientes que eram internados anteriormente, agora, precisa ser ajustado em um espaço maior.

No quarto piso da estrutura hospital será aumentado os blocos cirúrgicos, exigência que precisam ser sanadas tanto pela demanda de atendimento quanto pelas exigências da defesa sanitária. No espaço também vai funcionar a endoscopia e a colonoscopia.

Na parte dos fundos do hospital a obra terá três pisos, sendo que no primeiro será instalada a cozinha, além de refeitório para os funcionários e o aumento da lavanderia.

No segundo piso vai funcionar a traumatologia, que também tem um grande fluxo de pacientes e a instalação de uma lanchonete interna da casa de saúde. Mirna Braucks explica que esse espaço é uma demanda de tempos do hospital, uma vez que a casa de saúde ainda não tem a possibilidade de os acompanhantes e a própria equipe médica comprarem um lanche, por exemplo, na parte interna da entidade. Ela lembra que o funcionamento de lanchonetes internas em entidades hospitalares é comum na maioria dos hospitais.

No terceiro piso desta nova infraestrutura vai ocorrer um aumento da área de obstetrícia, leitos de maternidade e um espaço de higienização, local onde são higienizados equipamentos e instrumentos.

Com essas novas obras o Hospital Santo Antônio entregará para a população uma melhor estrutura e uma qualidade maior nos atendimentos para a população. Desde que a atual diretoria assumiu o comando da entidade a estrutura do prédio foi completamente transformada, aumentando as condições de atendimento e mudando significativamente o cenário ambiental de onde hoje está instalado um dos maiores e mais qualificados hospitais do interior do Rio Grande do Sul.

