Dos derrubadenses que se infectaram com a Covid-19, 97,61% estão recuperados

Dados epidemiológicos divulgados na sexta-feira (3/12) revelam que, desde o início da pandemia, 378 residentes em Derrubadas contraíram o novo coronavírus, dos quais, 369 estão recuperados, o que representa 97,61%. A doença provocou seis mortes no município.

A semana encerrou com três casos ativos e nenhuma pessoa esperando o resultado de exame laboratorial. No momento, também não há derrubadenses hospitalizados em função da Covid-19.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) contabiliza 1.340 procedimentos realizados para detecção do vírus, sendo que, 962 resultados acabaram descartados.

