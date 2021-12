Comissão torna obrigatório ofertar documento oficial em formato acessível a cegos

Texto aprovado é substitutivo do relator, Tiago Dimas - (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga a administração pública a disponibilizar todos os documentos oficiais em formato pesquisável para tornar o conteúdo do arquivo acessível à pessoa com deficiência visual.

Segundo o texto, todos os arquivos digitais deverão ter versões em Adobe Acrobat (.pdf), Word (.doc) ou similar, a fim de garantir o acesso à leitura, à informação e à comunicação.

"A maior utilidade decorrente será permitir a geração de imagens no formato pdf pesquisável, ou seja, a pesquisa de texto dentro da imagem”, afirmou o relator, deputado Tiago Dimas (Solidariedade-TO).

O texto aprovado é o substitutivo de Dimas ao Projeto de Lei 4190/20, do deputado Ricardo Guidi (PSD-SC).

Dimas apresentou substitutivo alterando apenas a redação da proposta.

Tramitação

O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

