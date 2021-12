Programação do Três Passos Brilha terá shows com talentos locais

Valorizando os talentos locais do Município de Três Passos, a Casa da Cultura está promovendo neste Natal, a oportunidade de artistas da nossa terra terem a oportunidade de mostrar o seu trabalho, o seu talento, em um palco profissional.

As inscrições para participar estão abertas até o dia 15 de dezembro, através da Casa da Cultura, ou pelo whatsapp 9.9988-2998. Vale destacar que é possível participar interpretando músicas, danças e poesias. As apresentações acontecem no dia 18 de dezembro (sábado), a partir das 18h, na Praça Reneu Geraldino Mertz.

As inscrições são gratuitas. Participe

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:



Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.