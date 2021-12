Comissão realiza seminário sobre Novo Marco do Saneamento

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados promove seminário nesta terça-feira (3) para debater o Novo Marco do Saneamento. Serão realizadas mesas-redondas para que representantes do governo federal, de estados e municípios possam expor seus pontos de vista sobre o tema. Também haverá espaço para entidades do setor, de pesquisa e investidores privados. O seminário foi proposto pelo deputado José Priante (MDB-PA).

“O debate é relevante, em razão da importância da atualização do marco legal do Saneamento Básico, bem como da necessidade de dar voz e representatividade aos agentes públicos e privados envolvidos com o tema, visando o aprofundamento e a qualidade dos debates na comissão”, afirma Priante.

Sancionada em março de 2020, a nova lei que trata do saneamento tem como meta alcançar a universalização dos serviços de saneamento até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto, reduzindo os despejos in natura em bacias e mares.

Os debates serão realizados das 9h às 17 horas, no Auditório Nereu Ramos.