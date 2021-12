Administração Municipal de Redentora retoma Campeonato Municipal de Bocha

A Administração Municipal de Redentora, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer, promove a semifinal do 3º Campeonato Municipal de Bocha, no dia 12 de dezembro, nas dependências do CTG Darcy Fagundes, com início às 10h.

Trata-se da continuação do campeonato que foi interrompido em 2020 devido à pandemia.

Na abertura haverá jogo amistoso entre as equipes da Prefeitura e Câmara de Vereadores. Será servido almoço ao meio-dia.

Equipes classificadas para a semifinal:

Vista Alegre C

Amigos da Bocha

Bar do Didio

Linha Mânica

Vista Alegre A

Vila São João

Os jogos

Vista Alegre C X Linha Mânica

Amigos da Bocha X Vista Alegre A

Bar do Didio X Vila São João

