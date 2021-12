Comissão aprova incentivo para contratação de adolescentes em abrigos como aprendiz

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que dá incentivo tributário a empresa que contratar menor aprendiz que resida em espaços de acolhimento institucional ou abrigos.

Conforme a proposta, a empresa ficará isenta da contribuição previdenciária e, se optar pela contratação do aprendiz na maioridade, a alíquota será fixada em 12%. A regra geral é de 20% de contribuição sobre o total das remunerações pagas.

O Projeto de Lei 3119/21, do deputado Pastor Gil (PL-MA), foi aprovado com emendas do relator, deputado Luis Miranda (DEM-DF), que fez mudanças apenas de redação.

Miranda destaca que a medida ampliará a oferta de vagas no mercado de trabalho para adolescentes em situação de vulnerabilidade. “Trabalho significa dignidade e remuneração, reduzindo, consideravelmente, o envolvimento de adolescentes em atividades à margem da sociedade de bem”, avaliou.

Tramitação

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei