Índices de mortalidade materna e homicídios são maiores entre negros, mostram estudos

Os altos índices de mortalidade materna e de homicídios entre as pessoas negras foram os temas da audiência pública conjunta das Comissões de Legislação Participativa e de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, dentro da programação do Dia da Consciência Negra.

O debate foi realizado na quinta-feira (2). Os participantes discutiram os dados do Atlas da Violência 2021, que mostram que a população negra continua sendo a grande maioria entre as vítimas de homicídios no Brasil. Um estudo da Organização Criola apontou que a mortalidade materna também atinge majoritariamente mulheres negras.