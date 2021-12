Comissão do Esporte promove cerimônia de premiação de Concurso de Artigos Científicos

A Comissão do Esporte promove, na segunda-feira (6), cerimônia de premiação do IV Concurso de Artigos Científicos. O concurso foi dividido em três temas:

I-Esporte educacional e inclusão social;

II - Esporte de Rendimento e Indústria do Esporte e

III - Políticas Públicas do Esporte.

Receberão o prêmio:

I-Esporte educacional e inclusão social

1º Lugar - Ouro

Corpos Trans no Esporte: desdobramentos a partir do caso de Valkyria Montes

Autor: Rafael Marques Garcia (Rio de Janeiro-RJ)

2º Lugar - Prata

Qualidade de vida no esporte como trabalho de atletas paralímpicos brasileiros

Autora: Nancy Edith Pinilla Cortes (São Paulo-SP)

3º Lugar - Bronze

Machismo no futebol: Uma herança colonial

Autor: Otávio Nogueira Balzano (Caucaia-CE)

II - Esporte de Rendimento e Indústria do Esporte

1º Lugar - Ouro

Evolução do número e valor dos patrocínios das entidades brasileiras de administração do desporto no período 2014-2018

Autor: Rene Vinicius Donnangelo Fender (São Paulo-SP)

2º Lugar - Prata

Projeto atletas de ouro®: uma inovação para detecção de talentos

Autor: Francisco Zacaron Werneck (Juiz de Fora-MG)

3º Lugar - Bronze

Formação para o esporte em contexto Internacional: o que dizem os estudos e qual o lugar do Brasil?

Autora: Sayonara Cunha de Paula (Vitória-ES)

A remuneração da imagem do atleta profissional de futebol na sociedade do espetáculo

Leonardo Herrero Domingos (São Paulo-SP)

III - Políticas Públicas do Esporte

1º Lugar Ouro

A integridade organizacional nas entidades responsáveis pela antidopagem no Brasil

Autora: Emily Kohler (Guabiruba-SC)

2º Lugar Prata

As manifestações do esporte na América Latina e o lugar do Brasil: aproximações, distanciamentos e contribuições

Autor: Jean Carlos Freitas Gama (Vitória-ES)

3º Lugar Bronze

Formação integral, esporte e políticas públicas: uma análise dos programas mais educação, novo mais educação e segundo tempo

Autora: Thaise Ramos Varnier Antunes (Serra-ES)

O contrato de trabalho do atleta menor

Autora: Carolyne Ferreira de Souza (Itaboraí-RJ)

A entrega do prêmio está marcada para as 14 horas, no plenário 8.