Derrubadas abre processo seletivo e oferece 21 vagas temporárias

Inscrições devem ser feitas no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal, no horário de expediente (Foto: Diones Roberto Becker)

Até o dia 7 de dezembro, os interessados poderão se inscrever no processo seletivo simplificado promovido pela Prefeitura Municipal de Derrubadas e que visa o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva nas secretarias municipais de Educação, Cultura e Desporto; de Saúde e Saneamento; de Obras, Viação e Transporte; e de Agricultura e Meio Ambiente.

O certame culminará na contratação temporária de agentes educacionais, professores, serviços gerais, agente de combate a endemias, auxiliar de saúde bucal, técnicos em enfermagem, operador de máquinas e motoristas. Os vínculos terão validade de 12 meses, podendo ser prorrogados por iguais períodos.

As inscrições devem ser feitas no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, mediante o preenchimento do formulário de inscrição e apresentação da documentação exigida.

A prova objetiva – composta por 30 questões – será aplicada no dia 13 de dezembro, das 8h30min às 11h30min, na Escola Municipal Salto Grande. Já a avaliação psicológica ocorrerá no dia 15 deste mês, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, na Escola Municipal Salto Grande.

