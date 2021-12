Feira em Tenente Portela fomentará segmentos de energia solar e agronegócio

A quinta-feira (2/12) está sendo de intensa movimentação e trabalho na Praça do Imigrante em Tenente Portela. Empresas efetuam a montagem dos estandes internos e externos para a primeira edição da feira denominada ‘Negócios Daqui’.

Voltado aos segmentos do agronegócio e de energia solar, o evento – que acontece nos dias 3 e 4 de dezembro – reúne empresas, instituições financeiras e de ensino, entidades representativas e prestadores de serviços. Na programação oficial também estão previstas palestras.

De acordo com a comissão organizadora, a única entrada da feira fica nas imediações da rótula no início da Avenida Redenção. Neste local, a equipe da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) vai fazer o controle do público com medição da temperatura corporal e distribuição de máscaras. Ainda será disponibilizado álcool gel.

O portão de acesso será liberado às 9 horas da sexta-feira (3/12). Neste dia, a visitação está permitida até às 20 horas. No sábado (4/12), as pessoas poderão conferir os estandes e demais atrações das 9 às 19 horas. Vale ressaltar que a entrada é franca.

A feira ‘Negócios Daqui’ é organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com apoio da Emater-Ascar, Associação Comercial e Industrial (ACI), Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (SINTRAF).

