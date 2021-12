Administração Municipal concluiu curso de processamento de frutas no Distrito de Sítio Cassemiro

A Administração Municipal de Redentora, por meio do Gabinete da Primeira Dama e Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Assistência Social, concluiu no dia 01 de dezembro o curso de Processamento de Frutas, desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil, em Sítio Cassemiro.

O curso, ministrado pela profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Joelma Rodrigues da Silva, foi realizado de 29 de novembro a 01 de dezembro, com carga horária de 24 horas.

O Prefeito Nilson Paulo Costa, a Primeira Dama e Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, a Secretária Municipal de Assistência Social, Carla Miranda, e o diretor da Escola Municipal Assis Brasil, Paulo Rogério Carvalho de Arruda, estiveram presentes ao encerramento do curso, do qual participam oito mulheres.

A Primeira Dama Eliane fez a entrega, em nome da Administração Municipal, de kits contendo três potes de vidro para conserva de doces a cada uma das participantes.

Eliane salientou a importância de agregar valor aos produtos produzidos na localidade tanto para consumo, presentes e comercialização, tanto local como para fora de Redentora.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:



Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.