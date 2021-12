Negócios Daqui: Feira começa nesta sexta-feira e reunirá 33 expositores

A Negócios Daqui, edição agronegócio e energia solar, vai reunir durante os dois dias (3 e 4 de dezembro) 33 expositores. A maioria é empresas dos segmentos centrais da feira, mas haverá ainda instituições financeiras e de ensino, entidades representativas e prestadores de serviços.

O horário de visitas aos estandes será das 9 às 20h na sexta e das 9 às 19h do sábado. A entrada é franca. A programação prevê ainda a realização de palestras sobre temas relacionados ao agronegócio e à agricultura.

