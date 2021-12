Reunião trata sobre implantação de sistema de monitoramento em Palmitinho

Na tarde de terça-feira (30/11), o sistema integrado de monitoramento entre cidades gaúchas foi tratado durante reunião do Prefeito Municipal Caetano Albarello e equipe com o Comando da Polícia Rodoviária Estadual.

Na ocasião foi realizada demonstração do funcionamento de sistema de videomonitoramento em funcionamento em outras cidades e que poderá ser adotado futuramente pelo município. – Estamos nos inteirando do funcionamento do sistema que poderá ser implantado no município, sempre com o objetivo de dar maior segurança a nossa população, destacou o Prefeito.

A Capitã do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, Neusa Martil, relatou que o sistema já está em funcionamento em algumas cidades da região, de forma integrada, garantindo a segurança da população e auxiliando no trabalho das forças de segurança, ressalta.

Além do Prefeito Municipal e de integrantes do Comando Rodoviário, o encontro contou com a presença do Vice-prefeito Elisandro da Silva, do Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Gervásio Santana, e do Assessor Jurídico do Município, Saimon Riboli.

A melhoria da sinalização de trânsito no trecho de acesso à RST-472, nas proximidades do Distrito Industrial foi outro ponto de pauta do encontro. No local onde o município desenvolve o projeto que pretende municipalizar a estrada dando uma nova alternativa de rota aos veículos que passam pela cidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.