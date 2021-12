Santo Augusto tem mais de 100 casos ativos de Covid-19

Santo Augusto enfrenta uma crescente na quantidade de casos ativos do novo coronavírus. O boletim epidemiológico da quarta-feira (1º/12) trouxe a confirmação de mais 15 moradores infectados. No momento, são 108 contaminados.

O Hospital Bom Pastor tem 13 domiciliados em Santo Augusto internados por causa da Covid-19. Ao todo, 109 pacientes recebem acompanhamento dos profissionais da Secretaria Municipal da Saúde.

Desde o começo da pandemia, o município contabiliza 2.017 diagnósticos positivos da doença, sendo que, 1.871 indivíduos já se recuperaram e 38 faleceram.

