JBS realizou mais uma seleção de funcionários em Esperança do Sul

Na manhã da última terça-feira (30/11) a empresa JBS de Três Passos mais uma vez realizou entrevista de empregos no município de Esperança do Sul, o encontro que é fruto de uma parceria com a Administração Municipal, desta vez aconteceu no Salão do Complexo Esportivo do Esperança em Esperança do Sul.

Na oportunidade o Supervisor Daniel Kipper e a Analista de RH Kelly Follmer, realizaram a entrevista com alguns interessados que preencheram seus currículos, os selecionados serão comunicados via telefone posterior a análise, alguns serão chamados nos primeiros dias, outros poderão ser chamados assim que abrirem mais vagas.

Neste ano já foram realizadas seleções no mês de março e em julho onde vários funcionários foram selecionados e estão trabalhando com transporte disponibilizado pela empresa.

