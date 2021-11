Administração Municipal de Redentora divulga Boletim Epidemiológico Covid 19

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou hoje(30/11), o Boletim Epidemiológico Covid 19. Atualmente, em Redentora, 18 pacientes positivos estão sendo acompanhados. Há quatro hospitalizações por Covid 19, sendo duas na UTI.

Desde o início da pandemia 1107 pessoas foram confirmadas com a doença, sendo que 1059 se curaram e 30 foram a óbito.

A Administração Municipal pede que a população não se descuide com os cuidados básicos para evitar a proliferação do vírus. As orientações são:

- evitar aglomeração de pessoas

- fazer a higienização das mãos com frequência com água e sabonete ou álcool gel

- evitar tocar nos olhos, nariz e boca

- evitar cumprimentar com as mãos

- usar máscara.

Apresentando qualquer sintoma respiratório, a pessoa deve entrar em contato com o Centro de Triagem da Unidade de Saúde Central, localizada na Praça Redenção.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:



Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.