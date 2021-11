Três Passos: 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher

A Delegacia de Polícia de Três Passos continua com suas ações na Campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.

Além de orientar todas as mulheres sobre os seus direitos, os agentes de segurança pública estão apoiando diversas ações que vislumbram a dignidade feminina, entre elas o Projeto de autoria da 1ª Prenda Juvenil da 20ª Região Tradicionalista, Tauany Kalyandra dos Reis, “ A Pobreza Menstrual”, que durante um mês, em diversos locais arrecadou absorventes para doar para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade.

A Delegacia de Polícia de Três Passos foi um destes pontos de coleta, sendo seus agentes os maiores doadores.

É importante salientar que tal projeto foi além, Tauany conseguiu com que o projeto torna-se lei, com apoio da Casa legislativa do Município.

