Iluminação laranja marca dia mundial dedicado a doença pulmonar

A cúpula e o edifício principal do Senado Federal ficam iluminados de laranja nesta segunda-feira (29) para marcar o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). A data é comemorada na terceira quarta-feira do mês de novembro. A iniciativa da iluminação partiu do senador Flávio Arns (Podemos–PR) e da Associação Crônicos do Dia a Dia.

Segundo o hospital Sírio Libanês, a DPOC é uma condição em que a saída de ar dos pulmões é dificultada por problemas nas vias aéreas, no tecido pulmonar ou nos dois. Falta de ar, chiado no peito e tosse crônica são seus principais sintomas, muitas vezes confundidos como sinais normais de envelhecimento ou falta de condicionamento físico, informa o hospital.

Em 2020, a DPOC já se apresentava como a terceira causa de morte no mundo, conforme dados do Sírio-Libanês. O tabagismo é a principal causa das manifestações mais extremas da doença, como o enfisema e a bronquite. Ambos não têm cura, mas podem ter os sintomas amenizados com tratamento correto, promovendo o aumento da qualidade de vida dos pacientes.