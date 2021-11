CCT: ministro das Comunicações participa de debate sobre 5G nesta quarta

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) discutiu, nesta segunda-feira (29), a retomada das atividades do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade). Para a senadora Mara Gabrilli (Podemos-SP), houve omissão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ao não abrir um edital no início do ano para a renovação do Conselho, paralisado desde abril. Gabrilli foi autora do pedido de realização do debate, ao lado do senador Fabiano Contarato (REDE-ES).