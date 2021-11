Família perde todos seus pertences após incêndio no interior de Três Passos

Na noite da última sexta-feira (26/11), uma residência foi totalmente consumida por um incêndio, na localidade de Canhada Funda, no interior de Três Passos, por volta das 20 horas. Os moradores estavam na casa, mas ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local, mas não conseguiu salvar a residência que era feita de madeira.

A família é composta por cinco pessoas, a mãe e seus quatro filhos: um jovem de 22 anos, um adolescente de 15 anos, uma menina de 11 anos, e um menino de 5 anos. Eles perderam todos os seus pertences. Vizinhos acolheram a família que agora necessita de todos os tipos de doações, como roupas, móveis e alimentos.

Para efetuar doações o telefone de contato é: (55) 9-8471-3132 ou também pelo (55) 9-8121-9549. Com certeza todo valor e ajuda será bem vinda. A Secretaria Municipal de Assistência Social está prestando apoio e dará transparência às entradas e saídas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.