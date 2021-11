Ministério da Saúde inaugura aparelho de cintilografia em hospital de Santa Rosa

Durante visita ao município de Santa Rosa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inaugurou as instalações do setor de cintilografia do Hospital Vida e Saúde, no último sábado (27/11). O equipamento, que foi adquirido pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) ao custo de R$ 699,8 mil, reforça a realização de exames para diagnósticos e tratamentos de alta complexidade, como oncológicos, cardiovasculares, renais, pulmonares e neurológicos.

“Com recursos do Pronon, nós já colocamos equipamentos aqui que já estão em funcionamento e hoje vamos inaugurar mais um. Um equipamento de cintilografia, útil no diagnóstico por imagem. Mas muito mais importante do que equipamentos sofisticados, do que obras de pedra e cal, são vocês que fazem essa grande instituição. São vocês a garantia de resultado. São vocês a garantia de que construiremos uma saúde pública a altura do que o povo do Brasil quer. Saúde como um direito fundamental”, afirmou o ministro durante a inauguração.

Mais de 240 mil pessoas serão beneficiadas pelo novo serviço que será oferecido de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A cintilografia é um dos exames de imagem mais modernos e precisos. Esta é a área da medicina nuclear utilizada para analisar, com precisão, a função dos órgãos e tecidos.

É a primeira vez que a população de Santa Rosa tem acesso a esse tipo de exame e tecnologia. Antes, quando necessário, os pacientes precisavam se deslocar para os municípios mais próximos que ofereciam essa técnica. Inaugurado em 1935, o Hospital de Caridade de Santa Rosa, ou Hospital Vida e Saúde, é uma entidade filantrópica que dedica pelo menos 60% de todos os atendimentos e procedimentos aos pacientes do SUS.

Durante a agenda, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também visitou as instalações do novo centro cirúrgico do hospital. A nova ala conta com oito salas de cirurgia em uma área de 2.400 metros quadrados, 21 leitos e equipamentos cirúrgicos de última geração. No campo da cardiologia, será possível suprir toda a demanda da população.

Hospital Vida e Saúde

A unidade é referência em serviços e procedimentos de média e alta complexidade para a população de Santa Rosa e de outros 22 municípios vizinhos, oferecendo assistência de qualidade em diversas especialidades médicas. Entre elas estão cardiologia, oncologia, pneumologia, neurologia, terapia nutricional, enteral e parenteral, traumato-ortopedia, videocirurgias, hemodiálise e cuidados prolongados.

O hospital também é habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Alta Complexidade Oncológica (Unacon) para a realização de atendimentos em radioterapia e hematologia. Atualmente, o hospital tem capacidade de realizar cerca de 1.200 internações por mês e conta com 102 leitos destinados aos pacientes da rede pública de saúde.

