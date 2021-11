Administração Municipal de Redentora realiza mobilização para prevenção da proliferação do Aedes Aegypti

Na quinta-feira (25/11) a Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma mobilização para prevenção da proliferação do Aedes aegypti e da transmissão da dengue, Chikungunya e Zika.

A Mobilização Nacional de Combate ao Aedes foi um convite do Ministério da Saúde. Em Redentora, foram realizadas visitas à comunidade com a realização da iniciativa “10 minutos contra o Aedes”. A proposta é realizar um grande mutirão e continuar com ações semanais de apenas 10 minutos dentro de casas, prédios e outros espaços públicos e privados, para identificação e limpeza dos principais criadouros do Aedes. A ação visa eliminar ou reduzir a proliferação do mosquito para prevenção dos casos de dengue, Chicungunya e Zika.

A mobilização de toda a sociedade é primordial para impedir a proliferação do mosquito, o que deve ocorrer de forma contínua ao longo do ano e com maior intensidade com a iminência do verão.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.