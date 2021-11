Administração Municipal de Redentora recebe carros novos adquiridos com recursos próprios

Na manhã da última sexta-feira (26/11), o prefeito Nilson Paulo Costa entregou um carro Siena, zero km, à Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa. O veículo, que será utilizado para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, foi adquirido através do Processo Licitatório 081/2021, com recursos do programa Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), no valor de R$ 69.600.

Na mesma ocasião o Prefeito Nilson fez a entrega de um carro Mobi zero quilômetro para a Subprefeitura de Vila São João. O veículo, no valor de R$ 64.000, foi adquirido com recursos próprios do Município, através de uma emenda impositiva da Câmara de Vereadores, proposta pelos vereadores Osmar Viana dos Santos, Malberk Dullius e Denilson Machado da Silva.

