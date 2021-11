38ª morte por Covid-19 é confirmada em Santo Augusto

Na manhã desta segunda-feira (29/11), a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Bom Pastor confirmaram o 38º óbito por Covid-19 no município de Santo Augusto

A vítima é uma mulher de 81 anos que foi internada no Hospital Bom Pastor no último dia 23 e veio a falecer às 0h35min desta segunda-feira, 29 de novembro. A paciente tinha comorbidades: Hipertensão, Alzheimer, Parkinson e acamada por fratura de quadril tardia.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (26/11) pela prefeitura de Santo Augusto, o município tem 99 casos ativos de coronavírus, 12 casos suspeitos e nove internações.

