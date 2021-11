Enem 2021: Portões são abertos para segundo dia de prova

Os portões dos locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foram abertos ao meio-dia. Hoje (28), segundo dia de avaliação, os estudantes fazem as provas de matemática e de ciência da natureza. Os portões serão fechados às 13h. O exame começará às 13h30 e será realizado em mais de 1,7 mil municípios nas modalidades impressa e digital.

Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, informou que 100% dos malotes contendo as provas foram totalmente distribuídos. A pasta coordenou o trabalho das forças que atuam na segurança do Enem. O trabalho foi elogiado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Os candidatos devem ficar atentos e não esquecer de levar máscara de proteção facial, documento de identidade e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, itens obrigatórios no exame.

No domingo (21), primeiro dia de Enem, os estudantes fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Ao todo, 74% dos 3,1 milhões de inscritos compareceram ao exame.