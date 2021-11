CE fará reunião na sexta para discutir Enem 2021

Na próxima sexta-feira (3), às 10h, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado discutirá, com o Grupo de Trabalho do Senado e com a Câmara dos Deputados, o balanço do Enem 2021. Também será feita a análise de denúncias recebidas pelo portal e-Cidadania.

Foram convidados para a reunião representantes do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Por Ana Paula Marques com supervisão de Patrícia Oliveira