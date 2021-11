Senado é iluminado de laranja pelo fim da violência contra a mulher

A cúpula e o Anexo II do Senado Federal receberão iluminação na cor laranja nesta sexta-feira (26) em alusão à campanha internacional 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A solicitação foi feita pela senadora Leila Barros (Cidadania-DF).

O Senado aderiu à campanha no último sábado (20), Dia da Consciência Negra, e sediou o lançamento simbólico no Brasil, em uma sessão solene conjunta com a Câmara dos Deputados, na quinta-feira (25).

As atividades ligadas aos 16 Dias de Ativismo se estendem até 10 de dezembro, data que encerra a campanha no país e marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Além do tema central, a programação também vai contemplar o Dia Internacional da Pessoa Com Deficiência, celebrado em 3 de novembro.