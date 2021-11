Papa ajudará 50 imigrantes do Chipre a se instalarem na Itália

O papa Francisco fez arranjos para que 50 imigrantes do Chipre se instalem na Itália, a fim de marcar sua viagem à ilha mediterrânea na semana que vem, disse uma fonte do Vaticano nesta sexta-feira (26).

Os 50 serão reassentados após a viagem, que começa na quinta-feira, mas dificilmente antes do Natal devido a questões de logística.

No Chipre, o porta-voz governamental Marios Pelekanos disse que o Vaticano manifestou a intenção de reassentar vários imigrantes da ilha em Roma, mas não deu detalhes.

"Esta é uma expressão de solidariedade tangível do chefe da Igreja Católica Romana a pessoas necessitadas, afirmando que o Vaticano reconhece o problema que a República do Chipre enfrenta hoje, por causa dos fluxos migratórios crescentes e a necessidade de distribuição justa entre Estados-membros da União Europeia", afirmou.

A ilha do leste do Mar Mediterrâneo, que é o país da UE mais próximo do Oriente Médio, diz ter sido inundada por recém-chegados nos últimos anos.

A esta altura do ano, a chegada de imigrantes já aumentou 38% quando comparada com todo o ano de 2020, disse o governo de Chipre.

Muitos atravessam a porosa "linha verde", o legado de um cessar-fogo de 1974 decretado após uma invasão turca ocorrida na esteira de um golpe de Estado apoiado pela Grécia, que divide a ilha entre o norte turco-cipriota e o sul greco-cipriota reconhecido internacionalmente.