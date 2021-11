Miraguaí tem apenas 03 casos ativos de Covid-19

Na noite desta quinta-feira (25/11) a Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí atualizou seu Boletim Epidemiológico da Covid-19.

Conforme o Boletim o município registra apenas 03 casos ativos da doença, uma pessoa encontra-se hospitalizada, 08 pessoas aguardam resultado e 15 pessoas vieram a óbito decorrente da Covid-19.

Até o momento foram confirmados 718 casos de coronavírus e 700 curados, sendo que foram realizados 2799 testes, sendo que 2058 foram descartados.

