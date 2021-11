Administração Municipal de Redentora, repassou cestas básicas doadas pelo Governo do Estado aos indígenas

A Administração Municipal repassou aos indígenas da Terra Indígena do Guarita 1061 cestas básicas de 25 kg cada, enviadas para Redentora pela Secretaria Estadual da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social em parceria com o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), através do Projeto Segurança Alimentar: Um direito de Cidadania em tempos de Pandemia.

A distribuição dos alimentos aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de novembro e foi realizada pelo Gabinete da Primeira Dama e Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio logístico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A Primeira Dama e Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, representou o Prefeito Nilson Paulo Costa na recepção ao Fiscal de Convênio do Ministério Público do Estado, Potiberê Vieira de Carvalho, que acompanhou a distribuição das cestas no dia 24.

Cada cesta contém 2 kg de açúcar, 10 kg de arroz, 800 g de biscoito sortido, 1 kg de café em pó, 2 kg de farinha de milho, 1 kg de farinha de trigo, 3 kg de feijão preto, 1,6 kg de leite em pó, 1 kg de massa espaguete, 1.800 ml de óleo de soja, 750 g de sardinha, 1 kg de sal e uma sacola.

Os alimentos foram distribuídos aos moradores dos Setores da Estiva, Capinzal, Laranjeira, Missão, Capoeira dos Amaros, Katiú Griá, Linha São Paulo, Mato Queimado, Irapuá, Bananeira, Linha Mó e Pau Escrito.

