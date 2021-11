Vista Gaúcha realiza decoração natalina

Cidade já está no clima do natal (Foto: Divulgação)

Já entrando no espírito natalino o município de Vistas Gaúcha realizou na semana que passou o trabalho de ornamentação das ruas e praças da cidade e do Distrito de Bom Plano.

O trabalho teve a coordenação voluntária da Primeira Dama Eni Galli Locatelli, da coordenadora da Terceira Idade Tania Lucatelli, equipe do PIM, Emater, Secretarias de Educação e Cultura, Desporto e Lazer, Indústria e Comercio e demais voluntários.

Os enfeites e ornamentação chamam atenção da comunidade pelos diversos modelos e atrativos, principalmente a noite dando um aspecto luminoso e diferente a quem reside na cidade e para quem passa pelos locais ornamentados, destacando a presença do presépio instalado em frente ao prédio da Prefeitura Municipal.

Para o Prefeito Locatelli, neste momento difícil e turbulento em que a sociedade vive devido a Pandemia e suas consequências a melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida.

