RGE doa Usina Solar e lâmpadas de led para o Hospital Santo Antônio

Hospital Santo Antônio poderá ter uma economia no gasto com energia elétrica (Foto: Jonas Martins)

Para ajudar hospitais públicos e filantrópicos a reduzir gastos com energia elétrica, a RGE criou o Programa RGE nos Hospitais. O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela foi beneficiado com a instalação de uma usina solar e 524 lâmpadas LED. A economia gerada poderá ser revertida em saúde para a comunidade.

O mesmo programa já beneficiou outros hospitais da região como o Hospital de Caridade de Três Passos. As placar não suprem a totalidade da demanda de energia da entidade, mas já propiciam uma boa economia de energia e aos cofres dos hospitais.

