Tenente Portela promoveu primeiro Seminário Regional de Educação Fiscal

Com a presença da prefeita em exercício, Irinéia Koch Lena, o municipio de Tenente Portela promoveu nesta quarta-feira, 24, o I Seminário Regional de Educação Fiscal. O evento foi organizado pela Secretária de Educação, Cultura e Desportos.

Dentre os assuntos em debate esteve a “Sensibilização do Programa de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha” e “Educação Financeira”. A programação contou ainda com explanação dos projetos de educação fiscal realizados pelas escolas de Tenente Portela e pelos representantes dos municípios convidados.

O auditor fiscal da Receita Estadual - RS, Joaquim Henrique John de Oliveira, ministrou palestras sobre temas relacionados à cidadania e educação fiscal. Já Gerson Dutra, representante da Cooperativa Sicredi de Tenente Portela, destacou sobre a importância da Educação Financeira.

A prefeita Irinéia, parabenizou a Secretaria de Educação, professores e alunos que participaram do projeto, que vem acrescentar na cidadania e também nos direitos e deveres do nosso cidadão.

Foram mais de 160 participantes oriundos de cerca de 20 municípios, entre os quais Barra do Guarita, Vista Gaúcha, Miraguaí, Derrubadas, Humaitá, Independência, Catuípe, Redentora e Três Passos, entre outros.

