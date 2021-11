Vista Gaúcha adquire cadeiras para auditório municipal

A Administração Municipal de Vista Gaúcha juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura adquiriram mobiliário para o Auditório Municipal Michele Prates.

O local foi recentemente foi inaugurado e é usado pela comunidade para pratica de reuniões e palestras de cunho social.

Foram adquiridas cadeiras para uso na mesa das autoridades quando da realização de eventos e reuniões. O mobiliário foi adquirido com recursos próprios do município de Vista Gaúcha.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.