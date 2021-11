Derrubadas adquire novos computadores para as escolas municipais

Um dos objetivos da Administração Municipal de Derrubadas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) é a ampliação do acesso às novas tecnologias e à internet junto à Rede Pública Municipal de Ensino. Em vista disso, no decorrer do ano letivo de 2021, várias ações foram realizadas para expandir a internet nas escolas municipais.

Com a aquisição do Sistema de Gestão e da Plataforma Virtual de Aprendizagem do Aprende Brasil, a preocupação da SMECD voltou-se para a disponibilização de ferramentas de qualidade, que auxiliem o professor em sala de aula e que possibilitem acesso aos alunos às novas tecnologias educacionais.

Para atender a esse objetivo, foram adquiridos CPUs, monitores, Nobreaks e 20 Notebooks do modelo Book, fabricados pela Samsung. Os equipamentos já estão à disposição dos professores e alunos das escolas municipais e marcam o avanço das instituições na área tecnológica.

Os equipamentos foram adquiridos a partir de recursos próprios, com investimento de R$ 105.976,12. Segundo a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Professora Cristiane Führ: “Com a pandemia da COVID-19 as escolas, mais do que nunca, precisaram incluir as novas tecnologias ao ambiente educacional, com aulas on-line, plataformas virtuais de aprendizagem, entre outros recursos digitais. Em vista disso, equipamentos modernos e eficientes como esses adquiridos pela SMECD contribuem para melhorar a qualidade do ensino que é ofertado aos estudantes e auxiliar a prática docente, melhorando o atendimento e o acompanhamento dos alunos”.

